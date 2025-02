Röya Ayxan Nərminə belə dəstək oldu - FOTO

Xalq artisti Röya Ayxan müğənni Nərmin Kərimbəyovaya dəstək olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Röya Nərminin doğum günündə etdiyi və izləyiciləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayan fotosessiyasına "Mənim gözəlim, burda yazılan axmaq rəylərə, ümumiyyətlə, heç kimə, heç nəyə fikir vermə, xahiş edirəm. Çünki sən donor olmasa idin, qınayacaqdılar. Olanda da nümayiş etdi, deyillər. Sən doğru etdin, sən ailə nədir onu xatırlatdın. Sən ürəksən!" şərhini yazıb. Nərmin isə sənətçiyə "Sevirəm" sözü ilə təşəkkürünü bildirib.

Qeyd edək ki, ifaçı fotolarda bir neçə il öncə, keçirdiyi əməliyyatdan qalan çapıq izlərini nümayiş etdirmişdi. Nərmin şəkillərinə "40 yaşımda özümə deyəcəyim budur. Özünə qarşı mərhəmətli ol. Sənin bir canın, bir ruhun, bir bədənin var" şərhini əlavə edib.

Xatırladaq ki, Kərimbəyova 2022-ci ilin may ayında qardaşına donor olaraq, ona qaraciyərinin 70 faizini vermişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.