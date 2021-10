UEFA Millətlər Liqasında Fransa klubu qalib olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub final mərhələsində Milan şəhərindəki "San Siro" stadionunda İspanya üzərində 2:1 hesablı qələbəsi ilə qalib olub.

Qeyd edək ki, UEFA Millətlər Liqası bu il ikinci dəfədir keçirilib. İlk dəfə -2019-cu ildə Portuqaliya qalib olub.

