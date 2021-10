““Taliban” və ABŞ nümayəndələri arasında baş tutan görüş yaxşı keçib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban” sözçüsü Zabihullah Mücahid açıqlama verib. O bildirib ki, görüş Qətərdə baş tutub. Bu, “Taliban”ın Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirəndən sonra tərəflər arasında ilk üzbəüz danışıqdır.

Məlumata görə, ABŞ humanitar və digər məsələlərlə bağlı bir sıra vədlər verib.

