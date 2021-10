“Toyota Mirai” avtomobili bu il hidrogenlə işləyən maşınlar arasında uzaq məsafəyə gediş üzrə dünya rekorduna imza atıb.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, “Toyota Mirai” əlavə yanacaq doldurmadan iki gün ərzində 1 360 kilometr məsafə qət edərək, Ginnessin “Rekordlar” kitabına düşüb.

