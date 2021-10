Zelenski: Rusiyaya qarşı sərt sanksiyaların vaxtı çoxdan gəlib

Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Avropa Birliyinin Rusiya ilə bağlı mövqeyindən məmnunluq ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zelenskinin sözlərinə görə, o Avropa Birliyinin mövqeyindən məmnun olsa da, Rusiyaya qarşı daha sərt sanksiyalar tətbiq edilməsinin tərəfdarıdır. “Daha sərt sanksiyaların zamanı çoxdan gəldi”deyən Zelenski, Moskvanı aqressiv addımlardan çəkindirmək üçün qadağaların vacib olduğunu ifadə edib.

Zelenski həmçinin Avropa Birliyinin Ukraynaya ayırdığı maddi dəstəyə görə təşəkkür edib.

