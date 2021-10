“NATO qüvvələri Əfqanıstandan sonra Asiyanının mərkəzi, cənubi və cənub-şərq bölgələrinə yerləşməklə vəziyyəti gərginləşdirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov açıqlam verib. O bildirib:

“Təəssüflər olsun ki, bölgədəki geosiyasi vəziyyət istənilən hala gəlmir. Bu vəziyyət isə ətraflı əməkdaşlığı maneə yaradır. Bölgədə vəziyyəti gərginləşdirmək, dövlətlər arasında əlaqə mexanizmlərini sarsıtmaq cəhdlərinin olduğunu görürük”.

