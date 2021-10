Ermənistanın İrandakı səfiri Artaşes Tumanyan geri çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan bu barədə fərman imzalayıb. Dövlət başçısının qərarının səbəbləri məlum deyil.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl İran hökumətinin erməni səfirin işindən narazı olduğu barədə xəbərlər yayılıb.

