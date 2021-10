Azərbaycanda bu universitetdə dərslər dayandırıldı

Azərbaycanda iki universitetdə koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin (ADPU) 2 qrupunda tələbələr arasında koronavirus aşkarlanıb. Bu səbəbdən həmin qruplar 14 gün müddətində distant təhsilə keçib. Universitetdən saytımıza bildirilib ki, yoluxma halı Fizika və Riyaziyyat fakültələrinin tələbələri arasında baş verib.

Analoji hal Azərbaycan Dillər Universitetində də baş verib. Belə ki, universitetin 2 qrupunda koronavirusa yoluxma halı aşkarlandığından qruplar distant təhsilə keçib.

