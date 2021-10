Böyük Dəbilqə: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri bəlli olub

Oktyabrın 16-da Fransanın paytaxtı Parisdə start götürəcək cüdo üzrə Böyük Dəbilqənin püşkü atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki gün davam edəcək yarışda Azərbaycan təmsilçilərinin də ilk rəqibləri bəlli olub.

60 kq

Balabəy Ağayev - Jolan Florimont (Fransa)

66 kq

İsmayıl İbrahimov - Robin Corroda (Fransa)

İbrahim Əliyev - Juan Hernandez (Kolimbiya)

73 kq

Hidayət Heydərov - Enzo Gibelli (Fransa)

Telman Vəliyev - David Lima (Braziliya)

81 kq

Murad Fətiyev - Abrahams Dabonne (Kot d İuvar) / Tim Gramkov (Almaniya) cütünün qalibi

90 kq

Məmmədəli Mehdiyev - Ippet Letembet (Konqo) / Alexis Mathieu (Fransa) cütünün qalibi

+100 kq

Uşangi Kokauri - Emre Sanal (Fransa)

Qadınlar

57 kq

İçinxorlu Muntsxedev - Seija Ballhaus (Almaniya)

Qeyd edək ki, yarışa oktaybrın 17-də yekun vurulacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.