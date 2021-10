Hər il baş tutan milli gözəllik yarışması “Miss & Mister Azerbaijan-2021” çəkimləri yekunlaşıb.

Modelin şəkilləri sosial şəbəkəsi üzərindən paylaşılıb, bir çox sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən tənqid atəşinə tutulub. Azərbaycanın ən gözəl qadını ünvanına layiq olmadığını, ondan daha gözəlləri olduğunu şərh ediblər.

Azərbaycanın ən gözəli Milan Babayevanın şəkillərini təqdim edirik.

