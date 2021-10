Səudiyyə Ərəbistanında oktyabrın 17-dən etibarən COVID tədbirləri yumşaldılacaq.



Metbuat.az xəbər verir ki, küçədə maska taxmaq məcburiyyəti, habelə iaşə obyektlərinin müştəri, dini ibadətgahların ziyarətçi məhdudiyyətləri aradan qaldırılır.



Belə ki, artıq Məkkədəki Kəbə və Mədinədəki Peyğəmbər məscidi artıq tam tutumuna uyğun olan sayda ziyarətçiləri qəbul edə biləcək. Müqəddəs ziyarətgahlara yalnız vaksinasiyasını tamamlayan şəxslər buraxılacaq.

