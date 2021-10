İranda dava zamanı qonşusunun gözünü kor edən 45 yaşlı şəxsin bir gözü çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə kor edilən qonşuya qisas almaq imkanı verib.

Qonşusunun gözünü kor edən şəxsin hansı gözünün çıxarılacağı və qərarın nə vaxt icra olunacağı barədə məlumat verilmir.

