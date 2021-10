Dünyanın ən məşhur axtarış saytı olan “Google”un əsas səhifəsi Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 30 illiyinə həsr edilən dudl (əlamətdar hadisələr münasibəti ilə yaradılan xüsusi açıqcal) hazırlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycanın bayrağının üstünə klik edərək “Azərbaycanda Müstəqilliyin Bərpası Günü” ilə bağlı məlumatlar əldə etmək olar.

