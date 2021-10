Məşhur müğənni Təranə Qumralın doğum günüdür.

Metbuat.az Big.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənni bu haqda instaqram səhifəsində məlumat verib. O, qızları və kürəkənləri ilə olan görüntülərini paylaşıb. Video izləyicilərin marağına səbəb olub.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

