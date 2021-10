Niyaməddin Musayevi KİM, NİYƏ bıçaqlayıb? - AÇIQLAMA

"1986-cı ildə Niyaməddin müəllimi Gəncədə baş tutan konsertində bir fanatı bıçaqlamışdı".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB TV-nin "Həmin Zaur" verilişinin qonağı müğənni Xuraman Şuşalı, xalq artisti Niyaməddin Musayev haqqında danışarkən deyib. Xalq artisti N.Musayev isə məsələyə münasibət bildirərəkən qeyd edib ki, həmin şəxsin evində özünün şəkilləri, diskləri tapılıb.

