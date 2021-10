Xalq artisti toyuna bir gün qalmış nişanlısını atıb qaçıb - VİDEO

ATV-nin "1 dəqiqə” proqramının növbəti qonağı Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xalq artisti anasının çıxışı zamanı göz yaşlarına hakim ola bilməyib. Veriliş ərzində məlum olub ki, Gülyanaq Məmmədova toyuna bir gün qalmış qaçıb.

"30 il əvvəl olub. Bir il nişanlı qalmışıq. O demək deyil ki, dayım oğlunu qoyub qaçmışam. Onlar indi də mənim doğmalarımdı. Arzularımın arxasınca getmişəm. Dayım oğlu mənlə nişanlı olduğu zaman məni sevirdi. Mən də onu dayım oğlu kimi sevirdim. Bir həftə sonra üzə çıxdım. Çatdım arzularıma. Atam gəlib məni qucaqladı. Dedi ki, biz böyüklərin də həyatda səhvi olur. Gərək səni başa düşərdik”.

