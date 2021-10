Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə Kabil və çevrəsindəki şəhərlərdə elektrik kəsilib.

Bildirilib ki, Kabilin Kaleyi Murad Bek bölgəsində baş verən partlayış nəticəsində elektrik xətti qopub.

Hazırda elektrik verilişinin bərpası üçün iş aparılır. Partlayışla bağlı isə heç bir açıqlama verilməyib.

