Boşandığım gecə anam... - XTQ hərbçisi ilə nişanlanan Nigar / VİDEO

Birinci ailə həyatı uğursuz olan Əməkdar artist Nigar Şabanova bu haqda qonaq olduğu "Söz baz" verilişində danışıb.

Metbuat.az xəbər verir, xanəndə boşanandan sonra anasının səhhətində ciddi problemlər yarandığını bildirib: "Mən boşananda anam bir gecənin içində iflic oldu. Onlar böyük stress yaşadılar. Boşandığıma görə günahı özümdə görmürəm. Valideynlərim isə özlərini günahkar hesab edirlər". Xatırladaq ki, Nigar Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin giziri ilə nişanlanıb. Yaxın günlərdə onların toy mərasimi baş tutacaq.



