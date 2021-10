Azərbaycanda taksi sürücüsü 8-ci sinif şagirdini zorlamaq istədi - FOTO

Azərbaycanda taksi sürücüsü 8-ci sinif şagirdini zorlamaq istəyib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Bərdə regional qrupundan “oxu.az”ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, Füzuli rayon sakini olan taksi sürücüsünün Beyləqan rayonu ərazisində azyaşlı qıza zorakılıq etmək cəhdi ilə əlaqədar Beyləqan Rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci (on altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.

Araşdırmaların nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək.

