ABŞ-ın Corciya ştatının Fort Valley şəhərindəki universitetin yaxınlığında tələbə şənliyində atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir.ki, atışma nəticəsində 1 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb.



Hüquq-mühafizə orqanlarından verilən məlumata görə, zərərçəkənlərdən bəziləri xəstəxanaya yerləşdirilib, onların vəziyyəti barədə heç bir məlumat yoxdur. Əlavə məlumat verilmir.



Polis yerli sakinləri hadisə yerindən yayınmağa çağırıb.

