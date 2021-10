Sudanda hərbçilər Baş nazir Abdullah Hamduk da daxil olmaqla 4 naziri həbs edəndən sonra televiziyalara hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlər girov götürülüb. Hərbi çevrilişi pisləyən media işçilərinə təzyiqlər edilir. Bildirilir ki, hərbçilərin nazirləri girov götürməsindən sonra irimiqyaslı etiraz aksiyaları başlayıb.

Sakinlər hərbçilərin evdən çıxmayın xəbərdarlığına riayət etmir. Ölkədə internet və rabitə kəsilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.