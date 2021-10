Fransa prezidenti Emmanuel Makron və Çin prezidenti Si Cinpin çərşənbə arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yelisey sarayı məlumat yayıb.

Tərəflər Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə ediblər.

Söhbət zamanı liderlər “Taliban” hərəkatı, o cümlədən terrorizmlə mübarizə və qadınların hüquqlarına hörmətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

