2 gün əvvəl hərbi çevrilişin elan edildiyi Sudanın paytaxtı Xartumda beynəlxalq hava limanı bağlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yerli dairələr 4 gün ərzində hava limanının bağlı olacağını açıqlayıb. Bu arada, ölkədə aksiyalar davam edir. Hərbi çevriliş zamanı həbs edilən nazirlər və siyasətçilər hələki azadlığa buraxılmayıb.

Ölkədə fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Beynəlxalq təşkilatlar Sudandakı hərbi çevrilişi qınayan bəyanatlar səsləndirib.

