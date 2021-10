Lavrov çağırış etdi: ABŞ-a imkan verməyin

“Əfqanıstanın qonşu ölkələri öz ərazilərində ABŞ-ın hərbi fəaliyyətinə imkan verməməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama yayıb. O bildirib ki, ABŞ hərbi qüvvələrinin bölgəyə yerləşməsi gərginliyi artıracaq.

Qeyd edək ki, ABŞ ordusu Əfqanıstandan çıxandan sonra hərbi qüvvələri bölgədəki ölkələrə yerləşdirmək istəyir. Məqsəd Əfqanıstanda antiterror əməliyyatları həyata keçirə bilməkdir. Bunun üçün ABŞ Pakistana müraciət etsə də, cavab almayıb.

