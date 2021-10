Tayvanın Baş naziri Tsai İng-ven ABŞ hərbçilərinin yerli əsgərlərə təlim keçdiyini təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Çinin mümkün hücumuna qarşı Tayvan özünü müdafiə edəcək. “Çin hücum etsə ABŞ Tayvanı müdafiə edəcəkmi?” sualına, hökumət başçısı “Bəli buna inanıram” cavabını verib. Hökumət başçısı amerikalı hərbçilərin adada olduğunu ifadə edib.

Qeyd edək ki, Tayvan tərəfindən ilk dəfədir belə rəsmi açıqlama gəlir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.