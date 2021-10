Bakının mərkəzi küçəsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Ölkə.az-a istiandla xəbər verir ki, qəza Rəşid Behbudov küçəsində qeydə alınıb.

Belə ki, minik maşını ilə motosiklet toqquşub. Nəticədə kuryer şirkətlərindən biri ilə çalışan motosiklet sürücüsünün xəsarət aldığı bildirilir.

Şahidlərin sözlərinə görə, həmin şəxsin bel fəqərəsi sınıb.

Qeyd edək ki, minik maşının sürücüsü də taksi fəaliyyəti ilə məşğul olur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.