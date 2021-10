Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyənin radio kanalları yayımlanır

Ermənistanda Azərbaycan və Türkiyənin radio sədaları eşidilməyə başlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Zohovurd” qəzeti yazıb. Nəşr bildirir ki, Türkiyənin radio kanalları İrəvanda, Azərbaycanın radio dalğaları isə bölgələrdə yayımlanır.

Vətəndaşlar bildiriblər ki, 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanda radiotezliklərdə Türkiyə və Azərbaycan radio kanalları yayımlanır.

Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin “Respublika Telekommunikasiya Qovşağı”nın baş direktorunun müavini Samvel Arutyunyan bununla sadəcə mübarizə apara bilməyəcəklərini bəyan edib: “Radio kanallar nə sərhədi tanıyır, nə də dövləti”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.