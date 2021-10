ABŞ kəşfiyyatının Əfqanıstanda “Taliban” dövrü ilə bağlı proqnozları özünü doğrultmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Wall Street Journal” nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə, ABŞ-ın müxtəlif kəşfiyyat təşkilatları Əfqanıstanla bağlı 4 hesabat hazırlayıb. Lakin hər 4 hesabat fərqlidir.Bildirilir ki, kəşfiyyat “Taliban”ın belə sürətlə ələ keçirəcəyini güman edə bilməyib.

Proseslərə dair proqnozlar özünü doğrultmayıb.

