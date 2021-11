Nataly Galdino adlı qadını yuxuda olarkən qırxayaq dodağından sancıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, başına gələn bu hadisəni sosial mediada paylaşan Nataly Galdino qırxayağın sancmasından sonra dodoqlarının şişdiyini, nəfəsalmasının çətinləşdiyini bildirib. Dərhal xəstəxanaya gedən qadına ağrıkəsici və alergiyaya qarşı dərmanlar verilib.

21 yaşlı qadın dodaqlarının şişməsinin iki gün davam etdiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.