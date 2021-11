Quru Qoşunlarında döyüş maşınları heyətlərinin yarışı keçirilir - VİDEO

Təsdiq olunmuş döyüş hazırlığı planına əsasən, Quru Qoşunlarında “Ən yaxşı PDM-2, PDM-3 və ZTR-82A heyəti” adı uğrunda yarış keçirilir.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Şəxsi heyətin döyüş hazırlığını yüksək səviyyədə saxlamaq məqsədilə keçirilən yarış dörd mərhələdən ibarətdir.

Fiziki hazırlıq, atəş hazırlığı və sürücülük üzrə tapşırıqları icra edən hərbi qulluqçular, yarışın qaydalarına uyğun olaraq fərdi və heyət şəklində normativləri də yerinə yetirirlər.

Yarış noyabrın 4-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.