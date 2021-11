Həyat yoldaşının ən yaxın rəfiqəsi ilə sevgili olduğunu öyrəndi: Addımı hamını heyrətə gətirdi - Doğum ləkəsi…

ABŞ-da yaşayan Heyli adlı qadının üzləşdiyi hadisə sosial mediada böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az "daily mail" portalına istinadən xəbər verir ki, qadın təsadüfən həyat yoldaşının ən yaxın rəfiqəsi ilə yaxınlıq etdiyi öyrənib. Bildirilir ki, qadın rəfiqəsinin doğumunda iştirak edib. 3 həftə ərzində rəfiqəsinin körpəsinə qulluq edən qadının diqqətini uşağın üzərində olan doğum ləkəsi çəkib. Oxşar doğum ləkəsindən öz oğlunun üzərində də olması Heylini şübhələndirib. Biraz araşdırma aparan qadın, nəticədə həyat yoldaşının rəfiqəsi ilə sevgili olduğunu və uşağın da həyat yoldaşından olduğunu müəyyən edib.

Bununla belə, qadın ərinin xəyanətində ciddi reaksiya verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.