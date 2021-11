Konfrans Liqası: IV turun bütün oyunları bu gün baş tutacaq

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının qrup mərhələsində IV turun oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun bütün qarşılaşmalar bu gün baş tutacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın turnirdəki yeganə təmsilçisi olan "Qarabağ" Qazaxıstanda "Kayrat"ın qonağı olacaq.

Qeyd edək ki, Konfrans Liqasında qrup qalibləri birbaşa 1/8 finala yüksəlirlər. 2-ci yeri tutanlar isə Avropa Liqasında öz qrupunu 3-cü sırada tamamlayan kollektivlərlə pley-off matçları keçirəcəklər.

4 noyabr

UEFA Konfrans Liqası, qrup mərhələsi

IV tur

A qrupu

21:45. "Makkabi" (Təl-Əviv, İsrail) - HİK (Finlandiya)

21:45. LASK (Avstriya) - "Alaşkert" (Ermənistan)

Xal durumu: "Makkabi" - 7, LASK - 7, HİK - 3, "Alaşkert" - 0.

B qrupu

19:30. "Flora" (Estoniya) - "Anortosis" (Kipr)

21:45. "Gent" (Belçika) - "Partizan" (Serbiya)

Xal durumu: "Gent" - 9, "Partizan" - 6, "Flora" - 1, "Anortosis" - 1.

C qrupu

21:45. "Zarya" (Luqansk, Ukrayna) - "MOİK-Sofiya" (Bolqarıstan)

00:00. "Roma" (İtaliya) - "Budyo Qlimt" (Norveç)

Xal durumu: "Budyo Qlimt" - 7, "Roma" - 6, "Zarya" - 3, "MOİK-Sofiya" - 1.

D qrupu

21:45. AZ (Niderland) - ÇFR (Kluj, Rumıniya)

21:45. "Randers" (Danimarka) - "Yablonets" (Çexiya)

Xal durumu: AZ - 7, "Yablonets" - 4, "Randers" - 3, ÇFR - 1.

E qrupu

00:00. "Union Berlin" (Almaniya) - "Feyenoord" (Niderland)

00:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Makkabi" (Hayfa, İsrail)

Xal durumu: "Feyenoord" - 7,"Makkabi" - 4, "Slaviya" - 3, "Union Berlin" - 3.

F qrupu

21:45. "Linkoln" (Cəbəllütariq) - "Slovan" (Bratislava, Slovakiya)

00:00. PAOK (Yunanıstan) - "Kopenhagen" (Danimarka)

Xal durumu: PAOK - 7, "Kopenhagen" - 6, "Slovan" - 4, "Linkoln" - 0.

G qrupu

00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Vitess" (Niderland)

00:00. "Renn" (Fransa) - "Mura" (Sloveniya)

Xal durumu: "Renn" - 7, "Vitess" - 6, "Tottenhem" - 4, "Mura" - 0.

H qrupu

19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

21:45. "Omoniya" (Kipr) - "Bazel" (İsveçrə)

Xal durumu: "Bazel" - 7, "Qarabağ" - 7, "Omoniya" - 1, "Kayrat" - 1.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.