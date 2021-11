"Yük maşınından düşən yarıçılpaq qadın sürücüyə kömək edirmiş" - Məşhur şirkətdə qalmaqal

ABŞ-ın Florida ştatında Amazon şirkətinə məxsus yük maşınından düşən qadınla bağlı qalmaqala aydınlıq gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sürücü iddia edib ki, qadın onun dostudur. Sürücünün sözlərinə görə, qadın ona yüklərin daşınması üçün kömək edib və bu ilk dəfədir olub. Amazon şirkəti sürücünün dediklərinə baxmayaraq, onu işdən uzaqlaşdırıb.

Qeyd edək ki, görüntülər sosial mediada yayılması böyük müzakirələrə yol açmışdı. Bəzi dairələr sürücü ilə qadının sevgili olduğunu və yük maşınında yaxınlıq etdiyi irəli sürmüşdü.

