Türkiyədə restoranda 14 yaşlı qızın hücuma məruz qalması ilə bağlı detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, ata yeniyetmənin açıq geyim tərzindən narahat olduğu, həmçinin keçmiş həyat yoldaşını qorxutmaq üçün qızının vurulmasını sifariş edib. Hadisəni törədən isə 24 yaşlı qadın olub. Məlumata görə, 14 yaşlı qız ayağından güllə yarası alıb. Onun vəziyyəti normaldır. 24 yaşlı qadın isə ərazidən qaçmaq istəyərkən polis tərəfindən saxlanılıb.

