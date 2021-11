Lukaşenko sərhəddəki vəziyyətdən danışdı: Mafiyanın işidir

“Belarus - Polşa sərhədindəki qanunsuz qaçqın hərakatını aralarında müxtəlif ölkə vətəndaşlarının olduğu mafiya qruplaşmaları həyata keçirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko belə açıqlama verib. O bildirib ki, qaçqınların müxtəlif ölkələrdən keçməsini təmin edərək, Avropaya göndərilməsini təşkil etmək təhlükəli addımdır. Onun sözlərinə görə, hazırda Əfqanıstandan qaçqın axını artıb:

“Əfqanlar Mərkəzi Asiya ölkələri, Rusiya və Belarus üzərindən gedirlər. Təkcə bu istiqamətdən deyil Ukrayna vasitəsi ilə də keçirlər. Lakin Ukrayna özlərinin olduğu üçün Avropa səssiz qalır”.

