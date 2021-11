Cəlilabadda şadlıq sarayının sahibi 4000 manat cərimələnib.

DİN-in Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Cəlilabad Rayon Polis Şöbəsinin Göytəpə polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlərlə rayon ərazisində təşkil olunan toy mərasimi zamanı karantin rejimindən irəli gələn qayda və tələblərin pozulması halları müəyyən edilib.

Belə ki, aparılan yoxlamalar zamanı Cəlilabad rayonunun Göytəpə şəhəri ərazisindəyerləşən “Uğur” şadlıq evində təşkil edilən toy mərasimində iştirak edən qonaqlarınmüəyyən edilmiş say həddindən çox olması halı aşkarlanıb.

Həmin şadlıq sarayının sahibi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə əsasən 4000 manat cərimə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.