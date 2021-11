Sinema klubunun işçisi film izləməyə gələn cütlükləri rəzil etdi: İşıqlar sönən kimi... - FOTO

Londonda sinema klubunda işləyən qız, salonda yaxınlıq edən cütlükləri ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, sosial media hesabında diqqətçəkən paylaşımlar edib. Gənc işçi bildirib ki, cütlüklər sinemaya film izləmək bəhanəsi ilə gəlir.

Lakin işıqlar sönəndən sonra sevişməyə başlayırlar. Qız buna dair görüntülər də təqdim edib. Görüntülərdə tamaşaçıların siması nümayiş olunmayıb. Onun sözlərinə görə, müştərilər işıqlar söndüyü üçün etdikləri davranışların görünmədiyini güman edirlər.



İşçi bildirib ki, gecə görünüşünü təmin edən eynəkləri olduğu üçün onlar salonda baş verən hadisələri izləyə bilir. Eynəklər onlara təhlükəsizlik məqsədi ilə təqdim olunub.

