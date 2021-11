“Kontakt” Mingəçevirin ən böyük elektronika və ev əşyaları mağazasını açdı – AÇILIŞA ÖZƏL ENDİRİMLƏR

Ölkənin ən qabaqcıl riteyl şəbəkələrindən olan “Kontakt” region sakinlərinə daha da yaxın gəlməklə, sevinc dairəsini bir az da genişləndirir. Şəbəkə bu dəfə Mingəçevirdə növbəti mağazasının açılışı ilə şəhər sakinlərini sevindirib. Musiqi, əyləncə, hədiyyəli müsabiqələr və sərfəli məhsul təklifləri ilə bol açılış tədbiri kiçikdən böyüyə hamı tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

AXTARDIĞINIZ HƏR ŞEY BİR ÜNVANDA

Mingəçevir şəhəri, Müslüm Maqomayev küçəsində (5+ market) yerləşən, 1720 m2 sahəyə malik, loft dizaynlı mağazanın 1-ci mərtəbəsində dünya brendlərinə aid rəqəmsal texnikanın, 2-ci mərtəbəsində isə böyük və kiçik məişət, mebel və Madame Coco brendinə aid ev əşyalarının geniş çeşidi təqdim olunub.

AÇILIŞA ÖZƏL 50%-DƏK ENDİRİMLƏR, ÇOX SƏRFƏLİ KREDİT ŞƏRTLƏRİ

Məhz Yeni Mingəçevir mağazasının açılışına özəl olaraq yalnız noyabrın 15-dək bütün növ məhsullar nağd alışda 50%-dək endirimlə, hissəli alışda isə:

Endirimli məhsullardan bəzilərinə nəzər yetirək:

Kreditlə məhsul əldə etmək istəyənlər üçün:

“Kontakt” sevincini bölüşmək üçün hər kəsi Mingəçevir mağazasında gözləyir. Fürsətləri əldən verməyin.

Hazırda şəbəkənin ölkə üzrə ümumilikdə 34 mağazası və kontakt.az onlayn mağazası fəaliyyət göstərməkdədir. Sizə ən yaxın “Kontakt Home” mağazasını buradan müəyyən edə bilərsiniz.

