Kevin Medina: "Bu uğur uzun illər çəkilmiş zəhmətin nəticəsidir"

"Qarabağ" futbol klubun müdafiəçisi Kevin Medina klubun UEFA Konfrans Liqası və Azərbaycan Premyer Liqasındakı çıxışı barədə danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kolumbiyalı futbolçu azarkeşlərə də minnətdarlığını bildirib:

"Premyer Liqa və UEFA Konfrans Liqasında vəziyyətimiz yaxşıdır. Yaranmış fasilədə də öz üzərimizdə çalışmalıyıq. İnkişaf etmək və oyunumuzu təkmilləşdirmək üçün mümkün qədər daha çox məşq etməliyik. Oyun ritmini qorumaq üçün çalışmağa davam edirik. Premyer Liqada hazırda liderik və oyunlarımız asan keçmir. Bütün rəqiblər xal almağa və qalib gəlməyə çalışırlar. Konfrans Liqasında qrup mərhələsinin başa çatmasına 2 tur qalsa da, növbəti mərhələyə yüksəlməyi təmin etdik. Bütün azarkeşlər kimi, biz futbolçular da bu tarixi uğura çox sevinirik. Ancaq mən uğurumuzu bu ilin nəticəsi adlandırmazdım. Çünki “Qarabağ” ardıcıl 8-ci dəfədir qruplarda oynayır. Bu uğur uzun illər çəkilmiş zəhmətin nəticəsidir. 8 il ərzində toplanmış təcrübənin bəhrəsini biz görürük. Deməli, bu uğura nail olmaq indiki komandanın qismətində imiş. Azarkeşlərimizə də bizi daim dəstəklədikləri üçün təşəkkür edirəm".

