Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə “Taliban” döyüşçüləri narkomanlara qarşı reyd keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, saxlanılan şəxslərin əlləri kəndirlə bağlanılıb və onlar bir müddət paytaxtın küçələrində nümayişkarənə şəkildə gəzdiriliblər.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda siyasi hakimiyyətə gəlmiş “Taliban” döyüşçüləri tez-tez nümayişkaranə şəkildə cəza tədbirləri ilə gündəmə gəlirlər.

