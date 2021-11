Azərbaycan karateçiləri dünya çempionatına qələbə ilə başlayıb

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində karate üzrə dünya çempionatı start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışın ilk günü Azərbaycan millisinin üzvlərindən Asiman Qurbanlı I mərhələdə Rıdvan Kaptana (Türkiyə), ardınca isə Aleksey Vodçitsaya (Belarus) qalib gəlib. 84 kq-dan yuxarı çəkidə çıxış edən idmançı növbəti görüşünü Andrey Ozerova (Latviya) qarşı keçirəcək.

Bu gün Rafael Ağayev (75 kq), Pənah Abdullayev (84 kq), İrina Zaretska (68 kq) və Fəridə Əliyeva (+68 kq) da çıxış edəcək.

Tokio-2020 Yay Olimpiya Oyunlarının gümüş mükafatçılarından Rafael Ağayev II mərhələdə Li Fenq-Jenlə (Çin Taypeyi), İrina Zaretska Nesrin Buqrin (Belçika) - Riasko Moskero (Kolumbiya) cütünün qalibi ilə görüşəcək.

Pənah Abdullayev eyni raundda Meris Muhoviçlə (Bosniya və Herseqovina) döyüşəcək. Fəridə Əliyev isə Sirrus Linqlla (ABŞ) üz-üzə gələcək.

Noyabrın 21-dək davam edəcək 25-ci dünya çempionatına 117 ölkədən 1054 karateçi, 21 noyabrda keçiriləcək para-karate üzrə dünya çempionatında 21 dövlətdən 81 idmançı qatılacaq. Azərbaycan yarışda 22 idmançı ilə təmsil olunur. Onlardan 5-i para-karateçilərin mübarizəsinə qatılacaq.

