21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün DÇ-2023-ün seçmə mərhələsində növbəti oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Milan Obradoviçin komandası Bakıda Norveçi qəbul edib.

Oyun qonaqların qələbəsi ilə başa çatıb - 2:1

Yığmamız bununla da Avropa çempionatının final mərhələsinə pley-off-la yüksəlmək şansını da rəsmən itirib.

Qeyd edək ki, yığmamız bunadək keçirdiyi 5 oyunun 4-də uduzub, 1-də heç-heçə edib.

