“ABŞ-ın Əfqanıstanın maliyyə ehtiyatlarına tətbiq etdiyi qadağalar Kabildə böyük narahatlıq yaradır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” hökumətinin xarici işlər naziri postunu icra edən Əmirhan Muttaki belə açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ Əfqanıstanın maliyyə hesabları üzərindəki qadağanı qaldırmalıdır.

Muttakinin sözlərinə görə, Vaşinqton qadağanı qaldırmasa hökumət və xalq çətin vəziyyətlə üzləşəcək. Bu həmçinin qaçqın axınına səbəb olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.