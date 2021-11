Həbsxanada 48 gündür aclıq aksiyası keçirən Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvilinin vəziyyəti kritikdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Saakaşvilini müayinə edən həkim qrupu açıqlama verib. Hüquq müdafiəçisi Nino Lomjaria tərəfindən bir araya gətirilən həkimlər həbsxanada Saakaşvilini müayinə edib. Onlar bildiriblər ki, Saakaşvili dərhal xəstəxanaya yerləşdirilməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.