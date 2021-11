Böyük Britaniyada 35 yaşlı qadının davranışı müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 35 yaşlı qadın müəllimə 15 yaşlı qız şagirdi ilə səmimi münasibətdə olub. Qadının əri məsələdən xəbər tutaraq, qadını şagirdi ilə münasibətdə olarkən tutub. Ailə başçısının davranışı da diqqət çəkib.

O, əraziyə polis çağırıb.

Polis qadını həbs edib. Qadın yeniyetmə ilə münasibətdə olduğuna görə ittiham edilib. Ailə başçısı isə 4 yaşlı övladına görə hələlik boşanma iddiası qaldırmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.