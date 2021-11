Uşaq anasının əxlaqsızlığını ifşa etdi: Sevgilisi ilə evdə görüşərkən... - Hamıya rəzil oldular / FOTO

Böyük Britaniyada baş verən hadisə böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 43 yaşlı iki uşaq anası 45 yaşlı şəxslə sevgi yaşamağa başlayıb. Bir müddət sonra onlar qadının evində görüşməyə başlayıblar. Dəhşətlisi budur ki, görüş zamanı uşaqlardan biri 10 yaşlı uşaq da evdə olub.

Uşağın evdə olmasına baxmayaraq, ana sevgilisi ilə münasibətdə olub. Hadisənin üstü uşağın qohumlarına danışmasından sonra açılıb. Məlum olub ki, ananın əxlaqsız davranışları bununla da bitməyib. O, qızlarının açıq fotolarını da sevgilisinə göndərib. Polis cütlüyü həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.