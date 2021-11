“Taliban” türk seriallarına qadağa qoyur

Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən “Taliban” türk seriallarına "müharibə" elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Taliban” telekanallara qadınların yer aldığı serialların yayımlanmaması göstərişini verib.

Türkiyə istehsalı olan “Kurtlar Vadisi”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Çukur”, “Fatmagülün suçu nə” və s. serialları da həmin qadağaya aiddir.

Bu barədə “Taliban”ın Fəziləti və Şəri Qoruma Nazirliyi bəyanat yayıb.

Bildirilir ki, “Taliban”a bağlı nazirlik televiziya kanallarına “dini bələdçi” göndərib və bundan sonra qadınların yer aldığı serial və verilişlərin ləğv edilməsinə çağırış edib.

“Taliban” həmçinin ekran qarşısına çıxacaq qadın jurnalistlərin uyğun hicab taxmasını tələb edib. Bundan başqa İslam və Əfqan dəyərlərinə uyğun gəlməyən film və proqramların da qadağan ediləcəyi açıqlanıb.

