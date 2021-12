Gəncədə Futbol Akademiyasının AFFA-nın keçirdiyi tenderə uyğun olaraq inşası təsdiq olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun İcraiyyə Komitəsi (İK) qərar çıxarıb.

İK Regionlarda klublara maliyyə dəstəyinin təmin olunması məqsədilə bölgələrdəki futbol klublarına dəstək fondu təsis edib. Müvafiq hüquqi prosedurların həyata keçirilməsi milli assosiasiyanın baş katibliyinə tapşırılıb.

