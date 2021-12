Tofiq Yaqublu Səbail Rayon Prokurorluğuna çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun qızı Nigar Həzi Feysbuk hesabında məlumat paylaşıb.

O bildirib ki, atası sabah saat 11-də Səbail Rayon Prokurorluğuna vəkil Nemət Kərimlinin şikayəti əsasında ifadə verməyə çağırılıb.

“İfadə verdikdən sonra gözünü müayinə etdirmək üçün xəstəxanaya gedəcəyik”, - N.Həzi qeyd edib.

