Şimali Amerika ölkəsi Salvador sahillərində təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Silahlı Qüvvələrin açıqlamasına görə, hadisə zamanı 3 nəfər həyatını itirib. Ölənlər arasında ölkənin Müdafiə nazirinin oğlu da var. Məlumata görə, orduya məxsus olan təyyarə dənizə düşüb. Cəsədlər sudan çıxarılıb. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.